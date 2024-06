Game Hall |Do R7

Aurora, a Nova Campeã que Promete Agitar o Rift do LoL! Fala, galera de Summoner's Rift! A próxima atualização do League of Legends tá chegando e trazendo uma nova campeã que vai deixar...

Alto contraste

A+

A-

Fala, galera de Summoner's Rift! A próxima atualização do League of Legends tá chegando e trazendo uma nova campeã que vai deixar a gente de queixo caído: Aurora, a Bruxa Entre Mundos. Diretamente de Freljord, essa vastaya promete causar com suas habilidades que misturam dano mágico e conexões espirituais. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa nova adição ao nosso querido jogo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

Publicidade

Leia mais em r7 - GameHall



• Activision Divulga Finais das Qualificatórias Regionais do WSOW

• Black Desert organiza o Banquete de Heidel em castelo medieval na França

• Aurora, a Bruxa Entre Mundos, Saltitará até o Rift do LoL na Atualização 14.14



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.