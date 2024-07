Aventura no Monte Kafuku: Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Aí, rapaziada! Já tá no ar o Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, o novo jogaço de ação e estratégia da Capcom, disponível pra Xbox... Game Hall|Do R7 22/07/2024 - 11h54 (Atualizado em 22/07/2024 - 11h54 ) ‌



Aí, rapaziada! Já tá no ar o Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, o novo jogaço de ação e estratégia da Capcom, disponível pra Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 e Steam! Nesse game, inspirado no folclore japonês, você vai se aventurar no Monte Kafuku, um lugar cheio de vida que agora tá dominado por uma horrível maculação e pelos sinistros Coléricos.

