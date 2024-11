Back Then Chega ao PS5: Viaje pelas Memórias com Thomas Back Then Chega ao PS5: Viaje pelas Memórias com Thomas Game Hall|Do R7 05/11/2024 - 12h11 (Atualizado em 05/11/2024 - 12h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Back Then Chega ao PS5

E aí, parça! Hoje é dia de lançar “Back Then” no PS5! Essa pérola indie veio direto da Octopus Embrace, com um time misto – um BR e quatro tugas (portugueses, se liga) – e já chega com uma proposta diferentona, meio filosófica. O jogo já tinha saído pro PC no fim do ano passado, mas agora tá na PS Store por R$79,99. Pra quem curte narrativa densa, tipo pra te fazer pensar mesmo, e uma vibe meio introspectiva, pode chegar que esse é o rolê.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra mais sobre essa emocionante jornada!

Leia Mais em Game Hall:

Jogamos – Hound: Automaton é gritaria e correria frenética

New World: Aeternum – Produtora Sênior Katy Kaszynski Explica as Novidades de Solo e PvP

PS5 Pro: A nova era dos gráficos irados com mais de 50 jogos prontos pro show