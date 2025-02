Balatro Surpreende no Game Pass com Ezio na Manga e Uma Porrada de Novidades! Quando você acha que já viu de tudo, Balatro saca um Ás e te deixa no vácuo com uma jogada inesperada! O roguelike de pôquer mais insano... Game Hall|Do R7 25/02/2025 - 12h47 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h47 ) twitter

Quando você acha que já viu de tudo, Balatro saca um Ás e te deixa no vácuo com uma jogada inesperada! O roguelike de pôquer mais insano do momento, Balatro, não só caiu de paraquedas no Xbox Game Pass como trouxe de brinde o lendário Ezio Auditore e uma leva de personagens icônicos de Assassin’s Creed direto para o baralho. Isso mesmo, parceiro! Agora dá pra blefar em alto estilo com o capuz mais famoso dos games.

Não perca a chance de conferir todas as novidades e surpresas que Balatro trouxe para o Game Pass! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

