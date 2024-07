Game Hall |Do R7

Bandai Namco anuncia presença na EVO 2024 com TEKKEN 8 e DRAGON BALL: Sparking! ZERO E aí, guerreiros do punho de ferro e super saiyajins! A Bandai Namco tá chegando com tudo na EVO 2024 e promete sacudir Las Vegas...

E aí, guerreiros do punho de ferro e super saiyajins! A Bandai Namco tá chegando com tudo na EVO 2024 e promete sacudir Las Vegas entre os dias 19 e 21 de julho. Se você curte uma boa pancadaria e quer ver quem vai ser o novo Rei do Punho de Ferro em TEKKEN 8, fica ligado porque o evento vai estar pegando fogo!

