Bandai Namco promete agitar a Gamescom Latam 2024 com ELDEN RING: Shadow of the Erdtree!

A Bandai Namco Entertainment America está chegando com tudo na gamescom latam 2024, que vai rolar no São Paulo Expo de 26 a 30 de junho. Preparem-se para conferir de perto a expansão ELDEN RING: Shadow of the Erdtree em 10 estações jogáveis na área Gamescom Latam Panorama Mundo.

