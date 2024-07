Bandai Namco surpreende com novidades na gamescom 2024 A Bandai Namco tá chegando pesado na gamescom 2024, e você não vai querer perder essa. Se liga só no que eles vão mostrar por lá:... Game Hall|Do R7 17/07/2024 - 14h11 (Atualizado em 17/07/2024 - 14h11 ) ‌



A Bandai Namco tá chegando pesado na gamescom 2024, e você não vai querer perder essa. Se liga só no que eles vão mostrar por lá: demos jogáveis de Little Nightmares 3, Unknown 9: Awakening e Dragon Ball: Sparking! Zero.

