Beat chega com estilo em Super Monkey Ball Banana Rumble!

Fala, galera! Tá na hora de trazer um pouco de adrenalina das ruas de Tokyo-to para as pistas malucas de Super Monkey Ball Banana Rumble! Diretamente do submundo do graffiti, o renegado Beat está se juntando à turma como personagem jogável, parte do DLC Passe SEGA.

