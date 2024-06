Game Hall |Do R7

Black Clover M: Novidades da Temporada 9 com a maga Noelle A Garena trouxe uma atualização daquelas para o nosso queridíssimo Black Clover M: Rise of The Wizard King. E a estrela da vez é...

A Garena trouxe uma atualização daquelas para o nosso queridíssimo Black Clover M: Rise of The Wizard King. E a estrela da vez é a maga SSR Noelle, agora com a badass , e um novo atributo maneiríssimo, o "Harmonia".

