Black Desert Online: A Nova Guerra das Rosas Chegou!

E aí, aventureiros! Se liga só na treta que tá rolando no Black Desert Online. A desenvolvedora Pearl Abyss acabou de soltar a bomba: a Guerra das Rosas. Esse modo PvP de 300 contra 300 jogadores chega hoje com a primeira temporada marcada pra 14 de julho. Preparado pra meter bronca num conflito sinistro com 600 marmanjos num único campo de batalha?

