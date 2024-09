Black Ops 6: O Beta que conquistou milhões de jogadores Salve, salve, tropa! Se liga que o Call of Duty: Black Ops 6 nem foi lançado ainda, mas já tá quebrando tudo. A Activision divulgou... Game Hall|Do R7 12/09/2024 - 15h23 (Atualizado em 12/09/2024 - 15h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Call of Duty: Black Ops 6

Salve, salve, tropa! Se liga que o Call of Duty: Black Ops 6 nem foi lançado ainda, mas já tá quebrando tudo. A Activision divulgou que o Beta Antecipado e o Beta Aberto do game foram um sucesso absoluto, deixando qualquer outro CoD no chinelo. Mano, foi o maior Beta da franquia até hoje! Tô falando de milhões de jogadores, horas jogadas até o controle desgastar, e partidas que não acabavam mais. Parece que a galera tá com sede de dar tiro e, pelo jeito, Black Ops 6 é o poço de bala infinita que todo mundo tava esperando.

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

Leia mais em r7 - GameHall



• Call of Duty: Black Ops 6 bate recordes no Beta – A galera não cansa de meter bala!

• PUBG MOBILE e a nova campanha Play for Green: O planeta precisa de você, mas com estilo!

• 5 games que ensinam lições de vida