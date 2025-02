BLEACH Rebirth of Souls: um festival de emoções com novos personagens incríveis Se você ama Bleach tanto quanto a Magali ama brigadeiro (e isso é dizer muito!), então segura o coração, porque a Bandai Namco acabou... Game Hall|Do R7 27/01/2025 - 15h27 (Atualizado em 27/01/2025 - 15h27 ) twitter

Se você ama Bleach tanto quanto a Magali ama brigadeiro (e isso é dizer muito!), então segura o coração, porque a Bandai Namco acabou de deixar todo mundo surtando com as novidades de BLEACH Rebirth of Souls!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e fique por dentro de todas as emoções desse lançamento!

