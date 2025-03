Blizzard aumenta a dificuldade de Diablo IV na próxima temporada Se você achava que estava fritando tudo no Suplício como se fosse uma quest de tutorial, a Blizzard tem uma surpresinha para você na... Game Hall|Do R7 09/03/2025 - 15h06 (Atualizado em 09/03/2025 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Se você achava que estava fritando tudo no Suplício como se fosse uma quest de tutorial, a Blizzard tem uma surpresinha para você na próxima temporada de Diablo IV. A desenvolvedora decidiu subir a barra do sofrimento, porque aparentemente a galera estava chegando no nível máximo e farmando builds meta rápido demais. Isso significa que a progressão será mais lenta, os chefes vão meter medo de verdade e os inimigos não vão cair igual papelão no vento.

Não perca a chance de se preparar para o verdadeiro desafio que vem por aí! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

BLEACH Rebirth of Souls: Reviva a Guerra Sangrenta e Encare o Destino no Novo Trailer

Prime Gaming em março – Amazon jogando na sua cara um caminhão de jogos grátis

Análise | Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – A Máfia Japonesa Foi Passear no Havaí e Virou Pirata