Bob Burnquist vai invadir a gamescom latam 2025 com Tony Hawk's Pro Skater 3+4 Salve, salve, tropa do ollie e do kickflip de dedo! Se liga nessa: o lendário Bob Burnquist, o BR mais cabuloso do skate mundial, vai... Game Hall|Do R7 29/04/2025 - 11h40 (Atualizado em 29/04/2025 - 11h40 )

Game Hall

Salve, salve, tropa do ollie e do kickflip de dedo! Se liga nessa: o lendário Bob Burnquist, o BR mais cabuloso do skate mundial, vai colar AO VIVO na gamescom latam 2025 pra trocar ideia, gravar podcast e ainda fazer aquele meet & greet nervoso com os fãs! Vai ser no sábado, dia 3 de maio, no palco da gamescom latam stage sponsored by KaBuM!, e já adianto: se tu curte skate, game e cultura de rua, essa é a hora de colar na grade!

Não perca a chance de conferir todos os detalhes dessa super presença no evento! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

