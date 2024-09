Brasil se prepara para a PUBG Nations Cup 2024 Se liga, rapaziada que curte um PUBG! Sexta-feira agora, dia 6 de setembro, começa o campeonato PUBG Nations Cup 2024, com o Brasil... Game Hall|Do R7 06/09/2024 - 00h01 (Atualizado em 06/09/2024 - 00h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

PUBG Mobile

Se liga, rapaziada que curte um PUBG! Sexta-feira agora, dia 6 de setembro, começa o campeonato PUBG Nations Cup 2024, com o Brasil marcando presença na disputa pelo título. E o bagulho vai ser frenético, porque são 16 seleções do mundo todo se digladiando no campo de batalha, com um único objetivo: ser o campeão global desse treta toda.

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

Leia mais em r7 - GameHall



• Brasil na Corrida pelo Título da PUBG Nations Cup 2024: Tá na Hora de Meter Bala!

• PUBG: BATTLEGROUNDS Tá Atualizando o Mapa Taego! Mudanças Insanas e Mais!

• NFL Primetime Fantasy: Ubisoft aposta no caos do futebol americano em tempo real!