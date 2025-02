Call of Duty: Black Ops 6 Temporada 2 – Agora com mais explosões, confusão e, claro, skins inúteis! Olha, vou ser direto: Call of Duty é aquele parente que aparece em toda reunião de família com as mesmas piadas e o mesmo discurso,... Game Hall|Do R7 23/01/2025 - 11h27 (Atualizado em 23/01/2025 - 11h27 ) twitter

Olha, vou ser direto: Call of Duty é aquele parente que aparece em toda reunião de família com as mesmas piadas e o mesmo discurso, mas a gente não consegue ignorar. E com o lançamento da Temporada 2 de Black Ops 6 e Warzone chegando em 28 de janeiro, é isso que temos de novo: uma festa cheia de novidades, mapas, modos e, claro, algumas correções de bugs que deveriam ter sido arrumadas antes de eu perder um duelo por causa de hitbox quebrado. Mas vamos ao que interessa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra tudo sobre as novidades explosivas dessa temporada!

