Call of Duty: Modern Warfare III chega com novidades ao Game Pass! Essa é quente! A Microsoft e a Activision anunciaram que Call of Duty: Modern Warfare III vai estar disponível no Game Pass a partir... Game Hall|Do R7 23/07/2024 - 18h54 (Atualizado em 23/07/2024 - 18h54 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Essa é quente! A Microsoft e a Activision anunciaram que Call of Duty: Modern Warfare III vai estar disponível no Game Pass a partir de amanhã, dia 24 de julho. É isso mesmo que você ouviu! Se você é assinante do Game Pass, já pode se preparar pra cair na ação sem custo adicional.

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

Publicidade

Leia mais em r7 - GameHall



• Call of Duty: Modern Warfare III chega ao Game Pass em 24 de julho

• Lidia Sobieska faz seu retorno em TEKKEN 8

• Jogadores de Mortal Kombat 1 do Brasil Fazem História na EVO 2024