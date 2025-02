Carnaval no Call of Duty? Bota o abadá e bora ruxar com o pacote Carnaval da Folia! E aí, tropa! 🎉 Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone entraram no clima da bagunça e agora tem Carnaval no meio do tiroteio! 🎭💣 Se você... Game Hall|Do R7 27/02/2025 - 11h08 (Atualizado em 27/02/2025 - 11h08 ) twitter

E aí, tropa! Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone entraram no clima da bagunça e agora tem Carnaval no meio do tiroteio! Se você já achava que o lobby era uma zona, imagina agora com skin colorida, arma temática e um monte de maluco metendo o samba no reload.

Não perca a festa! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e fique por dentro de todas as novidades!

