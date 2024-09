CBLOL 2024: Um show épico no Mineirinho com grandes nomes Fala aí, invocadores! Se prepara porque o CBLOL 2024 vai chegar como quem não quer nada e vai fazer o Mineirinho virar palco de um... Game Hall|Do R7 03/09/2024 - 11h11 (Atualizado em 03/09/2024 - 11h11 ) ‌



League of Legends

Fala aí, invocadores! Se prepara porque o CBLOL 2024 vai chegar como quem não quer nada e vai fazer o Mineirinho virar palco de um show épico. Já imaginou ver Lucas Inutilismo, Edu Falaschi e a banda AXTY juntos no mesmo palco? Pois é, os caras vão estar lá, mandando ver na abertura da Grande Final do Campeonato Brasileiro de League of Legends. E, mano, se isso já não fosse insano o suficiente, ainda vai ter muito mais nessa festa dos games!

