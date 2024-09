Comemorações épicas: World of Warships completa 9 anos com novidades incríveis World of Warships chegou aos seus 9 anos de navegação virtual, e se você achou que o mar estava calmo, se prepare, porque a Wargaming... Game Hall|Do R7 06/09/2024 - 16h32 (Atualizado em 06/09/2024 - 16h32 ) ‌



World of Warships

World of Warships chegou aos seus 9 anos de navegação virtual, e se você achou que o mar estava calmo, se prepare, porque a Wargaming preparou uma tempestade de conteúdo para comemorar essa data. Se você é fã de batalhas navais e ainda não embarcou nessa, pode pegar o leme e ajustar as velas, porque agora é a hora. Além de um novo evento cheio de recompensas, o jogo também está lançando uma linha de encouraçados pan-americanos, junto com uma nova temporada de Brigas e Batalhas Classificatórias. Tá achando pouco? Pois ainda tem muito mais vindo por aí, então coloca o colete salva-vidas e vambora​.

