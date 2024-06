Confira os jogos incríveis de julho para membros PlayStation Plus! Julho tá chegando e com ele vem uma avalanche de jogos pra galera da PlayStation Plus! Preparem os controles e a pipoca, porque a...

Julho tá chegando e com ele vem uma avalanche de jogos pra galera da PlayStation Plus! Preparem os controles e a pipoca, porque a partir de 2 de julho, três jogaços vão estar disponíveis: Borderlands 3, NHL 24 e Among Us. E não para por aí, tem até pacote de recompensa pro Genshin Impact! Bora conferir essas belezuras!

