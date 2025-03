Deliver At All Costs chega em 22 de maio com caos, destruição e entrega sem freio! Fala, galera que gosta de bagunça com direção perigosa! A Konami, em parceria com os doidões da Far Out Games, acabou de anunciar que... Game Hall|Do R7 21/03/2025 - 13h47 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fala, galera que gosta de bagunça com direção perigosa! A Konami, em parceria com os doidões da Far Out Games, acabou de anunciar que Deliver At All Costs vai desembarcar com tudo em 22 de maio no PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store e GOG. E não é só isso: o bagulho já tá em pré-venda com 10% de desconto e vai ser GRÁTIS por uma semana na Epic Games Store!

Não perca a chance de saber mais sobre essa loucura! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Jogamos | Spilled! Um jogo relaxante feito por uma moça que vive num barco

Gran Turismo World Series 2025 começa dia 2 de abril com classificatórias online

Call of Duty Mobile: Temporada 3 chega no Dia 26 de Março!