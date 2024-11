Delta Force: O Novo FPS da Garena Chega em Dezembro Delta Force: O Novo FPS da Garena Chega em Dezembro Game Hall|Do R7 05/11/2024 - 12h50 (Atualizado em 05/11/2024 - 12h50 ) twitter

Delta Force

E aí, galera! Se liga na novidade: a Garena tá trazendo um novo FPS pra gente, o Delta Force, que promete botar fogo no parquinho. O beta aberto pro PC começa dia 5 de dezembro, então já marca no calendário pra não vacilar. E pra quem curte jogar no celular, a versão mobile tá prevista pro começo de 2025. Bora entender o que esse jogo tem pra oferecer?

