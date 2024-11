Demon Slayer Sweep the Board! Atualização Grátis com Treinamento Hashira e Minigames Demon Slayer Sweep the Board! Atualização Grátis com Treinamento Hashira e Minigames Game Hall|Do R7 08/11/2024 - 13h31 (Atualizado em 08/11/2024 - 13h31 ) twitter

Se liga que a SEGA lançou uma atualização gratuita monstra pro Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! Tá rolando um tabuleiro novo com o tema do Arco do Treinamento Hashira, vários minigames doidos e um monte de caras conhecidas da série. O game já tá disponível pra PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam e Nintendo Switch, e essa atualização promete deixar a brincadeira ainda mais frenética!

