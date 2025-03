Demônios, conspirações e um toque de classe em RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army Ah, companheiros de capa preta e mente inquieta… é chegada a hora de vestir o sobretudo, polir a katana e invocar velhos amigos infernais... Game Hall|Do R7 27/03/2025 - 13h27 (Atualizado em 27/03/2025 - 13h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ah, companheiros de capa preta e mente inquieta… é chegada a hora de vestir o sobretudo, polir a katana e invocar velhos amigos infernais. A ATLUS, aquela mesma que há décadas nos ensina que demônios podem ser aliados (ou um péssimo investimento emocional), anunciou o retorno triunfal de um dos seus jogos mais cultuados e subestimados: RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army.

Não perca a chance de saber mais sobre esse clássico renascido! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Khazan irrompe em fúria: o nascimento do Primeiro Berserker no mundo de Dungeon & Fighter

SHADOW LABYRINTH: PAC-MAN virou darkzão, pegou uma espada e foi de metroidvania

CR7 em Fatal Fury: Quando o chute é no queixo, não na bola