Desastre na Rocksteady: Demissões em Massa Após o Fracasso de Suicide Squad Se você acha que a história dos games é cheia de altos e baixos, prepare-se, porque o que aconteceu com a Rocksteady após o monumental... Game Hall|Do R7 04/09/2024 - 10h12



Suicide Squad: Kill The Justice League

Se você acha que a história dos games é cheia de altos e baixos, prepare-se, porque o que aconteceu com a Rocksteady após o monumental fracasso de Suicide Squad: Kill The Justice League parece coisa de roteiro de série dramática. Mas, ao invés de heróis ou vilões salvando o dia, temos uma equipe de desenvolvimento inteira tentando sobreviver às consequências de uma bomba de US$ 200 milhões.

