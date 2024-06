Descubra a Nova Aventura de Aloy em LEGO Horizon Adventures A Aloy está de volta, mas dessa vez no estilo LEGO. LEGO Horizon Adventures chega no fim do ano, trazendo toda a vibe pós-apocalíptica...

A Aloy está de volta, mas dessa vez no estilo LEGO. LEGO Horizon Adventures chega no fim do ano, trazendo toda a vibe pós-apocalíptica que conhecemos, mas com um toque de stop-motion e muito humor.

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

