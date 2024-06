Descubra a nova expansão de Diablo IV: Vessel of Hatred A Blizzard acabou de soltar uma bomba com o anúncio da primeira expansão de Diablo IV, chamada Vessel of Hatred.Leia a matéria completa...

Game Hall|Do R7 09/06/2024 - 17h13 (Atualizado em 09/06/2024 - 17h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share