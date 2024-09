Descubra a Sinfonia Cósmica de The Lullaby of Life Se você acha que já viu de tudo no mundo dos games, prepare-se para The Lullaby of Life. Esse jogo indie não é só mais um quebra-cabeça... Game Hall|Do R7 02/09/2024 - 14h11 (Atualizado em 02/09/2024 - 14h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

The Lullaby of Life

Se você acha que já viu de tudo no mundo dos games, prepare-se para The Lullaby of Life. Esse jogo indie não é só mais um quebra-cabeça, é praticamente uma viagem cósmica onde você, como uma partícula musical, tenta desvendar o mistério da criação do universo.

