Descubra as novidades da atualização 5.2 de Wild Rift

T-Hex, novo monstro de Wild Rift. Créditos: Divulgação/Riot Games

Saudações, invocadores de Runeterra! Preparem-se para uma verdadeira revolução no Rift! No próximo dia 18 de julho, a Riot Games lançará a atualização 5.2 de League of Legends: Wild Rift, intitulada Rift Hex, trazendo uma enxurrada de novidades diretamente da tecnológica cidade de Piltover.

