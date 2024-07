Descubra as novidades de Destiny 2: Ecos - Ato 2!

‌



Fala, Guardiões! A Bungie soltou aquela bomba de novidades quentíssimas sobre o que vem por aí no Ato 2 de Destiny 2: Ecos, que chega no dia 16 de julho. Durante a transmissão, os devs relembraram tudo que rolou no Ato 1, anunciaram mudanças importantes no lançamento dos conteúdos narrativos do próximo episódio, Retorno, que chega em outubro, e deram uma prévia sinistra dos novos Campos de Batalha dos Ecos que estreiam com o Ato 2. A parada tá insana, com novos mods de artefato, armas sazonais e ornamentos de armadura do Solstício. Quer se preparar? Dá uma olhada na transmissão completa aqui e fica ligado!

