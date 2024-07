Descubra o mundo místico de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Saudações, guerreiros e estrategistas digitais! Se preparem para uma imersão no mundo místico de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess...

Alto contraste

A+

A-

Saudações, guerreiros e estrategistas digitais! Se preparem para uma imersão no mundo místico de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, o mais novo título da Capcom que promete misturar ação, estratégia e uma estética visual cativante. E a cereja no bolo? Uma demo gratuita já está disponível para você testar suas habilidades e purificar a maculação!

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

Publicidade

Leia mais em r7 - GameHall



• The First Descendant: O Looter Shooter Está Disponível

• SEGA anuncia o Traje Amy Garçonete Retrô para Sonic Superstars

• Kingston FURY estreia no iRacing com equipe de automobilismo virtual



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.