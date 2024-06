Game Hall |Do R7

Descubra o Mundo Vívido de Monster Hunter Wilds! Preparem-se, caçadores, porque a Capcom nos deu um verdadeiro presente com a prévia de Monster Hunter Wilds durante a transmissão...

Alto contraste

A+

A-

Preparem-se, caçadores, porque a Capcom nos deu um verdadeiro presente com a prévia de Monster Hunter Wilds durante a transmissão do PlayStation State of Play. Eles não apenas abriram a cortina, mas escancararam de vez, mostrando um mundo vívido cheio de monstros que parecem saídos diretamente de um filme de terror.

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

Publicidade

Leia mais em r7 - GameHall



• Novo Trailer de Monster Hunter Wilds Explora o Mundo Vívido, História, Sistemas de Jogo e Mais!

• Análise | Paper Trail – Quando a Beleza Visual Não Compensa a Frustração

• Black Desert Online celebra 10 anos com site especial e música tema



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.