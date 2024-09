Descubra o que há de novo em EA SPORTS FC 25 Salve, salve, boleiros e boleiras de plantão! O mundo virtual do futebol nunca esteve tão próximo da realidade com a chegada do EA... Game Hall|Do R7 06/09/2024 - 16h04 (Atualizado em 06/09/2024 - 16h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

EA SPORTS FC 25

Salve, salve, boleiros e boleiras de plantão! O mundo virtual do futebol nunca esteve tão próximo da realidade com a chegada do EA SPORTS FC 25. Se liga só no que tá vindo por aí!

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

Leia mais em r7 - GameHall



• EA SPORTS FC 25: O Novo Patamar do Futebol Digital, Cheio de Parcerias e Estádios Iconicos!

• Black Desert x Berserk: A união entre MMORPG e Dark Fantasy que você não sabia que precisava

• The Sims 4 Chega Com Novas Expansões: Até a Dona Morte Tá de Rolê!