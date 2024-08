Descubra o Velho Oeste em Wild West Dynasty: A Nova Era Começou! A Moon Punch Studio finalmente lançou a versão 1.0 de Wild West Dynasty, um jogo que mistura construção de cidades, sobrevivência... Game Hall|Do R7 26/08/2024 - 10h11 (Atualizado em 26/08/2024 - 10h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

E aí, cowboy das quebradas! Se você sempre sonhou em viver no Velho Oeste, mas sem precisar se preocupar em levar um tiro de verdade, a hora é agora. Wild West Dynasty acaba de sair do Acesso Antecipado e tá chegando com a versão 1.0 cheia de novidades que vão fazer você se sentir o dono das pradarias americanas dos anos 1800.

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

‌



Leia mais em r7 - GameHall



• Wild West Dynasty Sai do Acesso Antecipado: Construa, Sobreviva e Domine o Velho Oeste

• Rainbow Six Siege: Operação Twin Shells Chega com Novidades Explosivas e Um Operador Grego que Vai Mudar o Jogo

• Indiana Jones and the Great Circle: PC com DLSS 3.5 e Ray Tracing vai humilhar consoles