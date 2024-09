Desenvolvedora de Until Dawn enfrenta crise antes do lançamento E aí, galera! Parece que a coisa tá feia pros lados da Ballistic Moon, a desenvolvedora que tá por trás do remake de Until Dawn para... Game Hall|Do R7 04/09/2024 - 22h11 (Atualizado em 04/09/2024 - 22h11 ) ‌



Until Dawn

E aí, galera! Parece que a coisa tá feia pros lados da Ballistic Moon, a desenvolvedora que tá por trás do remake de Until Dawn para PlayStation 5 e PC. Mesmo com o lançamento marcado para outubro, a empresa mandou uma galera embora, e a gente tá falando de desenvolvedores que estavam no projeto até agora. Mas, e aí, o que isso significa pro jogo? Será que a casa caiu de vez ou ainda tem esperança?

