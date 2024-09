Despedida da Hopoo Games: O que a migração para a Valve significa? Na indústria dos games, é comum vermos desenvolvedoras surgirem, brilharem e, eventualmente, darem um adeus inesperado. Mas o que aconteceu... Game Hall|Do R7 04/09/2024 - 18h12 (Atualizado em 04/09/2024 - 18h12 ) ‌



Na indústria dos games, é comum vermos desenvolvedoras surgirem, brilharem e, eventualmente, darem um adeus inesperado. Mas o que aconteceu com a Hopoo Games recentemente é daqueles enredos que parecem saídos de um jogo de RPG onde o plot twist nos pega de surpresa. A galera responsável por um dos roguelikes mais amados da última década, Risk of Rain, simplesmente fez as malas e foi se juntar à Valve. Sim, a mesma Valve que nos deu Half-Life, Portal e a eterna promessa de Half-Life 3 (essa última a gente finge que acredita).

