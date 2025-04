Diablo IV x Berserk: colaboração traz sangue, traição e behelits a Santuário Chegou a hora de dar espadada nas trevas com a fúria de Guts, a classe do Bárbaro no talo, e o coração rasgado em carne viva. Porque... Game Hall|Do R7 22/04/2025 - 14h07 (Atualizado em 22/04/2025 - 14h07 ) twitter

Chegou a hora de dar espadada nas trevas com a fúria de Guts, a classe do Bárbaro no talo, e o coração rasgado em carne viva. Porque o Eclipse chegou em Sanctuary. E não vai sobrar nada.

Não perca a chance de mergulhar nessa colaboração épica! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

