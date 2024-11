Dinkum Together: Quando a Austrália Encontra o Mundo dos Games Móveis Dinkum Together: Quando a Austrália Encontra o Mundo dos Games Móveis Game Hall|Do R7 08/11/2024 - 13h10 (Atualizado em 08/11/2024 - 13h10 ) twitter

Dinkum Together

Se você achava que a Austrália era apenas o lar de cangurus boxeadores e aranhas do tamanho de um prato, prepare-se para uma surpresa digital. A KRAFTON Inc., conhecida por títulos como PUBG, decidiu mergulhar no mundo dos simuladores de vida com Dinkum Together, uma versão móvel do aclamado jogo indie Dinkum, criado pelo desenvolvedor australiano James Bendon em 2022. E, claro, porque nada é mais australiano do que transformar a vastidão do outback em pixels que cabem no seu bolso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall para saber mais sobre essa nova aventura!

