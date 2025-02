DRAGON BALL: Sparking! ZERO ganha seu primeiro DLC fofo e explosivo! Ai gente, segurem o Ki, porque o universo de Dragon Ball acabou de ficar ainda mais emocionante com o lançamento do primeiro DLC, chamado... Game Hall|Do R7 22/01/2025 - 11h27 (Atualizado em 22/01/2025 - 11h27 ) twitter

Ai gente, segurem o Ki, porque o universo de Dragon Ball acabou de ficar ainda mais emocionante com o lançamento do primeiro DLC, chamado “Herói da Justiça”, para o incrível DRAGON BALL: Sparking! ZERO! Esse conteúdo recheado de amor aos fãs já está disponível para quem comprou as Edições Deluxe, Ultimate, Premium ou o Passe de Temporada, mas também dá pra adquirir separadamente. Bora lá que eu conto tudinho!

Não perca a chance de saber tudo sobre esse lançamento incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

