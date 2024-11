Dying Light 2: Stay Human invade a PlayStation Plus com gráficos de outro mundo para o PS5 Pro Dying Light 2: Stay Human invade a PlayStation Plus com gráficos de outro mundo para o PS5 Pro Game Hall|Do R7 14/11/2024 - 10h29 (Atualizado em 14/11/2024 - 10h29 ) twitter

Dying Light 2

Ah, meus caros sobreviventes e entusiastas do apocalipse, temos novidades das boas! A partir do dia 19 de novembro de 2024, o caótico e conturbado mundo de Dying Light 2: Stay Human estará ao alcance dos assinantes da PlayStation Plus Extra e Premium. Ou seja, você e seus amigos agora poderão fazer aquele rolê pós-apocalíptico em Villedor, enfrentando infectados, tomando decisões e testando suas habilidades de parkour com o estilo de quem acabou de sair de uma sessão de RPG cheio de XP.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra tudo sobre essa nova aventura!

