Emoção à Flor da Pele: A Super Copa de Rainbow Six Siege Está a Todo Vapor! Dez equipes ainda estão na briga pelo título da Super Copa do Brasil de Rainbow Six Siege, com a premiação total de R$ 270 mil em... Game Hall|Do R7 26/08/2024 - 22h11 (Atualizado em 26/08/2024 - 22h11 ) ‌



E aí, manos e minas da quebrada do Rainbow Six! Tá ligado que o bicho tá pegando na Super Copa do Brasil de Rainbow Six Siege, né? O bagulho tá tão louco que a cada rodada é um coração que para! Dez equipes ainda tão vivas na disputa, e o clima tá mais tenso que fila de banco em dia de pagamento. E ó, não é só pela grana não (mas é claro que o prêmio de R$ 270 mil ajuda). A moral de garantir uma vaga na BR Premier Finals é o que tá deixando todo mundo com sangue nos olhos.

