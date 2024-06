Empresa revoluciona criação de mapas no Fortnite com nova plataforma A Surprise, empresa do grupo 3C Gaming especializada no desenvolvimento de mapas para o modo criativo do Fortnite, anunciou o lançamento...

A Surprise, empresa do grupo 3C Gaming especializada no desenvolvimento de mapas para o modo criativo do Fortnite, anunciou o lançamento do Verse Block Code. Disponibilizada na última terça-feira (04), a ferramenta está em período de open beta, que irá durar de três a quatro semanas. A plataforma pretende facilitar ainda mais o processo de criação de experiências personalizadas para o ecossistema da Epic Games.

