ENDLESS Dungeon: Conheça a nova heroína Viggie em atualização criada pela comunidade

Game Hall |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Se liga, pessoal! A Amplitude Studios está lançando uma atualização massiva para o ENDLESS Dungeon, e dessa vez a novidade é fresquinha e feita pela comunidade! A atualização "Dead or Online" chega no dia 20 de junho às 11h (horário de Brasília) e traz consigo a nova heroína Viggie, a Chaveira, criada em colaboração com os jogadores através da plataforma Games2Gether.

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

Publicidade

Leia mais em r7 - GameHall



• Marvel vs. Capcom Fighting Collection Chega em Grande Estilo

• NVIDIA Expande Compatibilidade DLSS 3 com Cinco Novos Jogos

• ENDLESS Dungeon Traz Nova Heroína em Atualização Criada pela Comunidade



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.