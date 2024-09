Enotria: O adiamento que deixou os fãs do Xbox decepcionados Fala aí, galera fã de Soulslike e de uma boa treta nos bastidores! Se você tava na expectativa de jogar Enotria: The Last Song no seu... Game Hall|Do R7 04/09/2024 - 23h11 (Atualizado em 04/09/2024 - 23h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Enotria: The Last Song

Fala aí, galera fã de Soulslike e de uma boa treta nos bastidores! Se você tava na expectativa de jogar Enotria: The Last Song no seu Xbox, se segura na cadeira porque a coisa ficou feia. O game, que tava pra sair dia 19 de setembro, teve o lançamento adiado indefinidamente no Xbox. E o motivo? Parece que a Microsoft simplesmente resolveu dar aquele famoso “vácuo” na desenvolvedora italiana Jyamma Games, que ficou tão pistola que não teve outra escolha a não ser adiar a bagaça.

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

Leia mais em r7 - GameHall



• Enotria: The Last Song Toma um “Calote” da Microsoft e Lançamento no Xbox é Adiado Indefinidamente

• Ballistic Moon Dá Um “Fatality” na Equipe de Until Dawn Remake, e Lançamento Continua de Pé

• Análise | Frontiers Reach: Quando a Galáxia Inteira é Pequena Demais para o PC