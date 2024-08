Epic Crossover: NIKKE e Evangelion se Encontram! Quando você pensava que GODDESS OF VICTORY: NIKKE já tinha esgotado todas as maneiras de te surpreender, a Level Infinite vem e mete... Game Hall|Do R7 13/08/2024 - 11h46 (Atualizado em 13/08/2024 - 11h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Quando você pensava que GODDESS OF VICTORY: NIKKE já tinha esgotado todas as maneiras de te surpreender, a Level Infinite vem e mete um collab simplesmente épico: nada mais, nada menos que com a lendária série de anime Neon Genesis Evangelion.

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

Publicidade

Leia mais em r7 - GameHall



• Collab surpreendente traz GODDESS OF VICTORY: NIKKE e Neon Genesis Evangelion Juntos

• EA SPORTS FC 25 Apresenta Seus Novos Heróis: Da Arquibancada ao Olimpo dos Games

• HUNGER: Um Mistura Louca de FPS, Slasher e Horror no Cenário Apocalíptico da Europa Napoleônica