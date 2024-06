Game Hall |Do R7

Equipes brasileiras dominam a PMSL Americas 2024 A PMSL Americas 2024 começou em grande estilo, com os times brasileiros mostrando que vieram pra dominar. Logo de cara, na primeira...

Alto contraste

A+

A-

A PMSL Americas 2024 começou em grande estilo, com os times brasileiros mostrando que vieram pra dominar. Logo de cara, na primeira semana de competição, a Team Liquid liderou a tabela, seguida de pertinho pela Alpha7 Esports e Death Wolves. A competição rola em São Paulo e tem uma premiação total de US$ 220.400 (mais de 1 milhão de reais no câmbio atual).

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

Publicidade

Leia mais em r7 - GameHall



• Brasileiros dominam a primeira semana da PMSL Americas 2024

• Shin Megami Tensei V: Vengeance Revela Trailer de Lançamento e Data de Estreia

• Torne-se um mestre ninja: selecionamos os 5 melhores jogos de Naruto



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.