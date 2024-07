Game Hall |Do R7

Evento épico: Battlefield 2042 se une a Dead Space em novo crossover! E aí, soldados e sobreviventes do espaço! A equipe do Battlefield 2042 mandou ver e anunciou uma colaboração surpresa de tirar o...

E aí, soldados e sobreviventes do espaço! A equipe do Battlefield 2042 mandou ver e anunciou uma colaboração surpresa de tirar o fôlego: um crossover icônico com o clássico de terror sci-fi Dead Space! O evento exclusivo e de tempo limitado, chamado Surto, vai rolar por uma semana, começando na terça-feira, 9 de julho, até a terça-feira seguinte, 16 de julho. Então, prepara o coração e a munição, porque a treta vai ser pesada!

