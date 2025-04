FATAL FURY: City of the Wolves chega com tudo e coloca o eSports de luta no topo com prêmio de US$ 2,5 milhões E aí, tropa da trocação, segura esse uivo aí porque o lobo voltou faminto! Depois de 26 anos no limbo, a SNK resolveu dar tapa na cara... Game Hall|Do R7 24/04/2025 - 15h46 (Atualizado em 24/04/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

E aí, tropa da trocação, segura esse uivo aí porque o lobo voltou faminto! Depois de 26 anos no limbo, a SNK resolveu dar tapa na cara da nostalgia e lançar o brabo do brabo: FATAL FURY: CITY OF THE WOLVES. E mano… não é só mais um joguinho de porrada, é evento global com premiação de jogo de futebol, fi. 2.5 MILHÕES DE DÓLARES, MANO… TU OUVIU CERTO!

Consulte no nosso parceiro Game Hall para ler a matéria completa!

Leia Mais em Game Hall:

TEMPEST RISING atualiza com ranqueadas e trailer estendido

Warcraft em 2024: Como a Blizzard Mantém Vivo um Universo Lendário

Golden Week da SEGA chega com descontos que fazem o coração gamer bater em 8-bits