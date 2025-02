Fatal Fury: City of the Wolves revela novos personagens E aí, rapaziada das lutas de rua, prontos pra sentir o cheiro da treta? A SNK soltou um trailer pesadão revelando os personagens do... Game Hall|Do R7 17/02/2025 - 10h46 (Atualizado em 17/02/2025 - 10h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

E aí, rapaziada das lutas de rua, prontos pra sentir o cheiro da treta? A SNK soltou um trailer pesadão revelando os personagens do Season Pass 1 de FATAL FURY: City of the Wolves, e mano… tem crossover de respeito, tem vilão bolado, tem fan service e até preço ajustado no Brasil!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Game Hall:

Clair Obscur: Expedition 33 emociona com vídeo sobre sua trilha sonora mágica

Dynasty Warriors: Origins – Mais um milhão de vendas pra conta da Koei

NVIDIA DLSS 4: Mais Quadros, Mais Brilho e Menos Choro no Avowed e Companhia